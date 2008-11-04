У Литвина звинувачують Яценюка у підробці антикризового закону

Народний депутат України Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (фракція Блоку Литвина) заявляє про змову керівництва парламенту й уряду щодо «фальсифікації статті» антикризового закону про мінімальну зарплату.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Це є змова керівництва парламенту і керівництва уряду щодо фальсифікації і протягнення оцієї статті (йдеться про статтю антикризового закону, яка стосується мінімальної заробітної плати – УНІАН)», – сказав депутат.

Він вважає, що голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК подав на підпис Президенту України «сфальсифікований» Закон «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Посилаючись на стенограму засідання ВР, О.ЗАРУБІНСЬКИЙ наголосив, що парламент не підтримав запровадження мораторію на два роки щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Депутат зазначив, що за вилучення норми про мораторій проголосувало 240 народних депутатів. О.ЗАРУБІНСЬКИЙ підкреслив, що також парламентом не було підтримано норму про те, щоб протягом 2009-2010 років розмір заробітної плати підвищувався щоквартально відповідно до індексу споживчих цін. Він наголосив, що за дане рішення проголосувало лише 193 із необхідних 226 народних депутатів. На думку О.ЗАРУБІНСЬКОГО, в такому випадку мала залишитися в дії норма про те, що з 1 січня 2009 року мінімальна заробітна плата встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Представник блоку Литвина заявив, що голова ВР самовільно вніс до закону норму, .яка стосується мінімальної заробітної плати, і за яку не голосував парламент.

«Такий прецедент стався вперше в історії українського парламенту”, – сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ. Він підкреслив, що фракція Блоку Литвина вимагатиме негайно повернути підписаний Президентом закон до ВР «з тим, щоб відновити реальний текст цього закону».

Він також наголосив, що Генеральна Прокуратура України має поцікавитися цією ситуацією.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ назвав «величезним цинізмом» розмови про те, що, викриваючи «фальсифікації» з боку А.ЯЦЕНЮКА, його фракція прагне задовільнити «свої кадрові амбіції». «Цього немає і ви в цьому переконаєтесь. Давно ми вже досягли цього, якщо б хотіли, якщо б кадрові питання ставили на перше місце», - сказав депутат, спростувавши таким чином інформацію про те, що Блок Литвина «хоче посадити в крісло (голови ВР – УНІАН) ЛИТВИНА».

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ назвав підписання згаданого закону спікером «не просто обманом, а шахрайством, підробкою документів».

За його словами, парламент може створити тимчасову слідчу комісію для розслідування цього факту, однак, вважає він, тоді вирішення даного питання затягнеться на довгий час.

Як повідомлялося, учора, 3 листопада лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН заявив, що підписаний Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Закон «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», прийнятий парламентом 31 жовтня, “сфальсифікований”.

В.ЛИТВИН наголосив, що “сфальсифікована” норма закону, яка стосується мінімальної заробітної плати. Він нагадав, що ВР при розгляді даного законопроекту в другому читанні проголосувала за виключення із нього норми про запровадження мораторію на два роки на встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто, передбачалося перенести вступ в дію цієї норми з 1 січня 2009 року на 1 січня 2011 року. Однак у підписаному Президентом законі передбачено, що “розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати змінюються відповідно до індексу інфляції (індексу споживчих цін)”.

В.ЛИТВИН вважає, що відповідальність за “таку фальсифікацію” має нести голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, який підписав даний законопроект і передав його на підпис Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

Сьогодні, 4 листопада, прес-секретар голови ВР Андрій ЖИГУЛІН назвав брехнею інформацію щодо фальсифікації антикризового закону.

У заяві, текст якої має УНІАН, речник спікера зазначив, що такі розмови про фальсифікацію носять політичний і передвиборний характер.

За його словами, парламент дійсно відмовився запровадити мораторій на два роки на підвищення мінімальної заробітної платні до мінімального прожиткового рівня. Цієї норми в чинному і опублікованому законі немає, оскільки вона не була підтримана народними депутатами України. У той же час в законі є норма, яка була підтримана більшістю народних депутатів, що, відповідно, зафіксовано у стенограмі засідання. Ця норма цілком і повністю відповідає чинному Закону України «Про індексацію грошових доходів громадян» щодо необхідності індексації мінімальної заробітної платні та мінімального прожиткового рівня на рівень інфляції, сказав А.ЖИГУЛІН.