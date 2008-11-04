Яценюк терміново відбув до Вашингтона

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК терміново відбув з робочою поїздкою до м. Вашингтон (США) з метою проведення переговорів щодо надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Під час свого візиту глава українського парламенту має намір зустрітися з Директором-розпорядником МВФ Домініком СТРОСС-КАНОМ та президентом Світового банку Робертом ЗЕЛІКОМ. Також запланована ще низка двосторонніх зустрічей.