У БЮТ порахували, скільки можна зекономити на депутатах

На відміні пільг і скороченні фінансування забезпечення народних депутатів можна заощадити близько 200 млн. грн.

Про це сказав голова підкомітету з питань організації діяльності Верховної Ради Комітету з питань регламенту Лев БІРЮК (фракція БЮТ) газеті «Экономические известия» (№ 198 від 4 листопада 2008 року), коментуючи виданню перспективи і необхідність відміни депутатських пільг в умовах реалізації заходів із боротьбі з економічною кризою.

Як зазначив Л.БІРЮК, урізування фінансування – це спроба добитися скорочення бюрократичного апарату: «Але є закономірність: коли починаються його скорочення, він збільшується на третину». За підрахунками Л.БІРЮКА, урізавши депутатам пільги і надбавки, можна заощадити близько 200 млн. грн.

У свою чергу заступник голови Регламентного комітету ВР Валерій КАМЧАТНИЙ (фракція БЮТ) у коментарі виданню зазначив, що необхідно прибирати норму, в якій депутатові виплачується його оклад, якщо він не працевлаштований: «Я зустрічав депутата, який живе на цю допомогу ще з першого скликання».

При цьому В.КАМЧАТНИЙ зазначив, що необхідно урізувати фінансування всіх чиновників, починаючи з вищих ланок. «Наприклад, у голови Харківської обласної ради п`ять заступників і апарат у 70 чоловік», - констатував народний депутат.

З цим згоден його колега по комітету Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів): «Деякі депутати плутають пільги і кошти для депутатської діяльності. Я за відміну пільг, але не коштів. Наприклад, на одного Президента і його адміністрацію витрачається більше 1,2 млрд. грн. – більше, ніж на Раду і Кабмін».

У свою чергу голова Комітету виборців України Ігор ПОПОВ сказав виданню, що утримання одного народного депутата за рік коштує платникам податків 2 млн. грн.: «Різати пільги і фінансування треба, але не тільки Раді, але й Президентові з Кабміном. Так, в держбюджеті 2008 року передбачається більше 1 млрд. грн. на Держуправління справами, по якому є ще і прибуткові підприємства - спиртзаводи і санаторії».

Як інформує видання, згідно з проектом держбюджету-2009, на утримання Президента пропонується виділити 1,6 млрд. грн., Верховної Ради – 1 млрд. грн., Кабінету міністрів – 0,5 млрд. грн.

Фінансування закордонних поїздок депутатів може зрости з 5,5 млн. грн. до 8 млн. грн. На свій санаторно-курортний комплекс ВР планує виділити 68 млн. грн. (у 2008 році – 60 млн. грн.). У шість разів очікується збільшення витрат на капітальний ремонт житлового фонду парламенту, який в 2009 році становитиме 6,6 млрд. грн.

Таким чином, в 2009 році, порівняно з 2005 р., кошторис витрат ВР зросте удвічі.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів наступного пленарного тижня вимагатиме ухвалення законопроекту про відміну депутатських пільг.

Зокрема, авторами відповідного законопроекту є депутати Борис КОЛЕСНІКОВ і Ганна ГЕРМАН.

Ініціатори законопроекту вимагатимуть, щоб у декілька разів було скорочено витрати, зарплати і премії для всіх представників влади на всіх рівнях.

Також з аналогічною ідеєю виступила і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. «Я зараз закликаю, щоб наступного пленарного тижня був проголосований закон нашої фракції (БЮТ - УНІАН) про зняття з депутатів всіх пільг», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Наступні пленарні засідання в парламенті заплановані на 11-14 листопада.