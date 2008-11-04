Луценко: Наливайченко або помилився, або його не так зрозуміли

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заперечує, що Рада національної безпеки та оборони приймало рішення про ліквідацію антикорупційних підрозділів у силових структурах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«Жодного рішення про ліквідацію будь-якого підрозділу Рада нацбезпеки не приймала», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що він особисто через сімейні обставини не зміг бути присутнім на засіданні РНБО, але про весь перебіг подій йому детально доповів його заступник Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ.

«Тому або пан НАЛИВАЙЧЕНКО (саме він озвучив журналістам таке рішення РНБО – УНІАН) помилився, або його невірно зрозуміла преса, або він заявив неправдиві дані», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, ліквідовувати будь-який силовий підрозділ, у тому числі у складі міністерства є виключною компетенцією Верховної Ради.

«Якщо мова йде про силові підрозділи, що борються з організованою злочинністю і контрабандою, то для цього ще потрібно погоджувати (ініціативу – УНІАН) з відповідним комітетом ВР. Ніхто - ні Президент, ні прем’єр-міністр, ні міністр (у даному випадку МВС – УНІАН) - не може ліквідувати жодного підрозділу без дозволу комітету і прийняття відповідного законодавчого акту Верховною Радою», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня на брифінгу після завершення засідання РНБО в.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення щодо необхідності ліквідації або реорганізації підрозділів з боротьби з корупцією, які не виконали поставлених перед ними завдань.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО поінформував, що в ході засідання РНБО були заслухані доповіді Генеральної прокуратури, СБУ і Міністерства внутрішніх справ щодо реалізації антикорупційних ініціатив Президента, викладених ним на одній з колегій в Генпрокуратурі.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, по кожному питанню, яке було на контролі у Президента, сьогодні ухвалено рішення про притягнення до кримінальної відповідальності винних у невиконанні завдань посадовців, навіть якщо вони мали досить високі посади в правоохоронних органах.

Він підкреслив, що підрозділи СБУ, МВС, які відповідали за боротьбу з корупцією, будуть реорганізовані. «Ті підрозділи СБУ і МВС, які не тільки не сприяли (боротьбі), а й іноді потрапляли в поле зору, або брали участь у протиправних оборудках, повністю будуть ліквідовані», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Щодо посадовців цих структур, то вони будуть притягнуті або до кримінальної, або адміністративної відповідальності, та звільнені з посад.

Керівник СБУ додав, що рішення РНБО набуде чинності після введення його в дію указом Президента.