Геращенко сподівається на дозвіл від бойовиків на візит ОБСЄ до українських заручників на Донбасі

14:28, 26 жовтня 2016
Політика
1411 0

За словами Геращенко, у разі, якщо бойовики все ж дозволять візит представника ОБСЄ до українських заручників, то це стане першими відвідинами за півтора року

Геращенко заявила, що це може стати першим за півтора року візитом до українських заручників на Донбасі / ФОТО УНІАН

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє, що очікує від контрольованих Росією бойовиків на Донбасі надання координатору ОБСЄ в гуманітарній підгрупі дозволу на відвідування українських заручників на окупованій території.

Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook, пояснивши, що координатор від ОБСЄ в гуманітарній групі перебуває на Донбасі вже декілька днів.

"Координатор від ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш в ці дні перебуває на окупованому Донбасі. Сподіваємося, він отримає доступ до наших заручників - вперше за півтора року. Тому гуманітарна група сьогодні не збирається в Мінську", - заявила Геращенко, запевнивши, що "українська сторона готова зібратися в будь-який день, аби тільки був реальний прогрес у питанні звільнення заручників".

Читайте такожРосія досі присутня на Донбасі - генсек НАТО

При цьому, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи підкреслила, що таким чином, українська сторона очікує результатів поїздки Фріша.

"Але на сьогодні це питання заблоковане. Про це, до речі, і про відповідальність РФ в питанні негайного звільнення заручників (а серед них на сьогодні на окупованих територіях - 5 жінок), я говорила і на відкритих дебатах в Раді безпеки ООН", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter