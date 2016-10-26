Геращенко сподівається на дозвіл від бойовиків на візит ОБСЄ до українських заручників на Донбасі

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє, що очікує від контрольованих Росією бойовиків на Донбасі надання координатору ОБСЄ в гуманітарній підгрупі дозволу на відвідування українських заручників на окупованій території.

Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook, пояснивши, що координатор від ОБСЄ в гуманітарній групі перебуває на Донбасі вже декілька днів.

"Координатор від ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш в ці дні перебуває на окупованому Донбасі. Сподіваємося, він отримає доступ до наших заручників - вперше за півтора року. Тому гуманітарна група сьогодні не збирається в Мінську", - заявила Геращенко, запевнивши, що "українська сторона готова зібратися в будь-який день, аби тільки був реальний прогрес у питанні звільнення заручників".

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При цьому, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи підкреслила, що таким чином, українська сторона очікує результатів поїздки Фріша.

"Але на сьогодні це питання заблоковане. Про це, до речі, і про відповідальність РФ в питанні негайного звільнення заручників (а серед них на сьогодні на окупованих територіях - 5 жінок), я говорила і на відкритих дебатах в Раді безпеки ООН", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України.