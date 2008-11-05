Партія регіонів обурена звинуваченням з боку комуністів

Голова Верховної Ради Криму, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що його однопартійці не мають ніякого відношення до ситуації навколо агрофірми "Крим", яку жителі ряду сіл Бахчисарайского району автономії звинувачують у земельному рейдерстві.

Таким чином кримський спікер відреагував на вислови лідера комуністів Криму, народного депутата Леоніда ГРАЧА, повідомляє прес-служба А.ГРИЦЕНКО.

"Я хочу заявити офіційно, що Партія регіонів ніякого відношення не має до того бардаку, який учинили свого часу керівники цього господарства", - процитувала А.ГРИЦЕНКА його прес-секретар Алла ГОРЕВА.

Голова ВР АРК заявив, що зараз кримська влада розбирається в ситуації, що склалася в Бахчисарайському районі. "Сьогодні працює спеціально створена компетентна комісія, до складу якої увійшли працівники прокуратури, міліції, податкової інспекції. І ми не сумніваємося в тому, що вже найближчим часом буде виявлено ряд порушень чинного на той момент земельного законодавства, допущених колишнім керівництвом господарства під час розпаювання", - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

"Щойно запахло смаженим, на зібрання громадян відразу ж примчався Леонід Іванович ГРАЧ допомагати комуністу АВІДЗБІ розгрібати те, що той у 2000 році натворив своїми руками, коли керував цим господарством і займався розпаюванням земель", - додав кримський спікер.

Голова кримського парламенту повідомив, що президія ВР АРК уже звернулася до Верховного суду України з проханням прискорити процедуру розгляду позовних заяв і підтримати селян, які стали заручниками ситуації. "Ми підтримуємо вимоги селян - пайовиків цього господарства і не дамо шахраям забрати в них землю. Ми стоїмо на боці людей і не дозволимо їх утягувати в той політичний спектакль, який сьогодні намагаються розіграти окремі політичні "діячі". Не треба спекулювати на тих проблемах, які сьогодні є, і займатися політичним шахрайством", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Бахчисарайському районі Криму вже кілька років існує конфлікт між жителями сіл Піщане, Віліне і Берегове та агрофірмою "Крим".

Селяни заявляють, що агрофірма хоче відібрати в них земельні паї, які вони одержали після розвалу колгоспу, а пізніше віддали в тимчасове користування агрофірмі. Судові тяжби між пайовиками і керівництвом агрофірми тривають уже кілька років.

За даними голови Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі УМЕРОВА, агрофірма хоче забрати землю більше 1,5 тисячі чоловік. В агрофірмі утримуються від коментарів.

30 вересня Л.ГРАЧ надіслав депутатські звернення на ім`я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з проханням узяти під особистий контроль скаргу селян з проханням захистити їх від рейдерських дій.

МВС доручило кримській міліції провести перевірку відомостей про можливі зловживання з боку керівництва агрофірми, йдеться у відповіді Ю.ЛУЦЕНКА на запит Л.ГРАЧА, повідомила прес-служба народного депутата.

Селяни прийняли рішення звернутися до Верховного суду.

Л.ГРАЧ також заявляв, що є дані про причетність до рейдерства деяких членів Партії регіонів.