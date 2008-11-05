Перелік 18 автомобілів мерії Києва, які будуть виставлені на аукціон

Оприлюднено перелік 18 службових автомобілів мерії Києва, які будуть виставлені на аукціон.

Як передає кореспондент УНІАН, перелік міститься в розпорядженні Київської міської держадміністрації від 29 жовтня ц.р "Про проведення першого аукціону з продажу елітних автомобілів...", текст якого оприлюднено на офіційному інтернет-порталі столичної влади.

Таким чином, передбачено виставити на продаж 6 автомобілів, якими користувалися колишні посадовці мерії: дві “Чайки” (однією з яких користувався перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький і яку хоче придбати нинішній мер Києва Леонід ЧЕРНОВЦЬКИЙ – УНІАН). Також на аукціон виставлять “Тойоту Ленд Крузер”, “Бьюік Парк Авеню” та два “Крайслери 300С”, на яких їздили, зокрема, колишні керівники столиці Іван САЛІЙ, Леонід КОСАКІВСЬКИЙ, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Крім того, у переліку 12 автомобілів, якими користувались нинішні посадовці київської влади – це 11 “Тойот Камрі” та “Мерседес Бенців ML-320”. Зокрема, “Мерседесом” користувався перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, іншими авто – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, перший заступник голови КМДА Денис БАСС, заступники голови Сергій РУДИК, Людмила ДЕНИСЮК, Віктор ПАДАЛКА, Михайло ГОЛИЦЯ, Володимир ГОЛОВАЧ, Броніслав СТИЧИНСЬКИЙ, Віталій ЖУРАВСЬКИЙ та головний архітектор Києва Василь ПРИСЯЖНЮК.

Даним розпорядженням Головному управлінню комунальної власності Києва доручено терміново здійснити необхідні заходи, пов’язані з продажем майна на аукціоні, забезпечивши проведення його незалежної оцінки. Управління також має протягом місяця подати пропозиції щодо подальшого використання іншого майна територіальної громади Києва, яке закріплене на праві господарського відання за комунальним підприємством “Автотранспортне підприємство Київської міської ради”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11.00 біля будівлі столичної мерії організовано публічну здачу чиновниками Київської міської держадміністрації ключів від службових автомобілів.

На початку вересня цього року мер столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що планує продати з аукціону більшу частину автомобілів автопарку, що обслуговує службовців Київради та мерії.

18 вересня депутати Київради дали згоду на продаж майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста та закріплене на праві господарського відання за КП «Автотранспортне підприємство Київської міської Ради».

Як зазначив головуючий на сесії заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, рішення прийнято з огляду на те, що значна частина столичних службовців має власні автомобілі і не користуються автопарком Київради. Водночас ці авто експлуатуються без особливої потреби, через що витрачаються бюджетні кошти на пальне та запчастини.

Як зазначалось на сесії, в автопарку експлуатується близько 200 автомобілів.

30 жовтня Київська міська рада на засіданні сесії погодила запровадження компенсаційних виплат для свого керівництва та керівництва Київської міської державної адміністрації за користування власними автомобілями для службових поїздок. Виплати здійснюватимуться “в межах та в порядку, визначених наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки “Про затвердження норм коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсацій за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх витрачання”.