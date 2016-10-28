В МВС запевнили, що не ведуть незаконного прослуховування та спостереження за журналістами

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікацій Міністерства внутрішніх справ України, про це заявив глава відомства Арсен Аваков у телефонній розмові з головним редактором «Української правди» Севгіль Мусаєвою-Боровик.

Він зазначив, що МВС уважно розглянуло відкрите звернення, викладене у відповідній редакційній статті, опублікованій сьогодні 27 жовтня 2016 року у виданні «Українська правда».

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За наявною інформацією, Аваков особисто у телефонній розмові запросив Мусаєву-Боровик для офіційного подання наявних матеріалів і написання заяви.

За словами Авакова, Національна поліція відкриє кримінальне провадження за фактами оприлюднення інформації про прослуховування журналістів "Української правди".

«МВС наголошує, що підпорядковані йому підрозділи не ведуть незаконного прослуховування та спостереження за українськими журналістами поза межами кримінальних проваджень згідно з судовими рішеннями», - йдеться у повідомленні.

У відомстві запевнили, що опублікована сьогодні на УП інформація не є частиною процесуального або оперативного документообігу ані для керівництва МВС, ані для керівництва Національної поліції.

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Як відомо, в п'ятницю УП опублікувала матеріал з документальними доказами стеження за своїми журналістами і роботою редакції.

«Джерела серед співробітників правоохоронних органів вказують на те, що збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента. Також, за нашими даними, відповідні матеріали отримує голова МВС Арсен Аваков. І стосуються вони не лише журналістів - а й політиків», – йшлося у статті.

Згодом керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що витік інформації про діяльність та розслідування журналістів «Української правди» міг статися не внаслідок прослуховування.