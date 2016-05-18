НАБУ просить дозволу на прослуховування телефонів українців

Про це він заявив у ході парламентських слухань "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні", повідомляє 112.ua.

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"Дуже важливо дати НАБУ можливість автономного зняття інформації з каналів зв'язку. Для прикладу: у Польщі дев'ять правоохоронних органів мають таке право. Я не бачу ніякої загрози в тому, що НАБУ буде мати таку можливість знімати інформацію самостійно. Прошу, якщо цей законопроект буде в парламенті, щоб його підтримали", - сказав Ситник.

Як відомо, раніше директор НАБУ заявив, що у Верховну Раду найближчим часом внесуть законопроект про надання Бюро права на автономне прослуховування та відповідне технічне забезпечення.