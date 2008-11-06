У Житомирі Котовський миліший за Грушевського

Депутати Житомирської міської ради не змогли перейменувати вулицю Котовського в місті на вулицю Грушевського.

Як передає кореспондент УНІАН, депутатам від БЮТ та "Нашої України" не вдалося набрали необхідної кількості голосів для затвердження відповідного рішення сесії. Проти перейменування вулиці виступили депутати від КПУ й СПУ.

Оцінку такої депутатської позиції дав у виступі на сесії депутат Житомирської облради, лідер облосередку КУН Микола КРУК, зазначивши, що таким чином "депутатський корпус Житомирської міської ради показав своє справжнє обличчя та фактично розписався у своїй політичній відсталості, оскільки мова йшла не стільки про значення історичних постатей, ім’ям яких названо вулиці обласного центру, скільки про майбутнє Житомира".

За його словами, від сьогоднішнього голосування залежало, "чи ми залишимося у застарілому радянському минулому з вулицею Котовського, чи підемо у сучасне майбутнє, де цінують ідею національного відродження та дбають про те, щоб роками забуті імена відомих політичних діячів України нарешті були вшановані".

У свою чергу депутат міськради від БЮТ Ольга ПАШКО додала, що "надзвичайно прикрим є сьогоднішнє рішення депутатів, які забули, що нове покоління українців вже давно виховується за новими підручниками, де відображено, що саме у Житомирі свого часу працювала Центральна Рада на чолі з видатним вченим, першим Президентом України".

Як повідомлялося, у жовтні виконком Житомирської міськради вирішив перейменувати вулицю Котовського на Грушевського.

"Враховуючи те, що в березні 1918 року у Житомирі працювала Центральна Рада на чолі з видатним вченим, першим Президентом України Михайлом Грушевським, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення винести на розгляд чергової сесії міської ради питання про перенайменування вулиці Котовського на вулицю Грушевського у Житомирі", - йдеться у рішенні.

Також перейменувати вулицю Котовського рекомендувала депутатам міськради і комісія з топоніміки, що діє при виконкомі.