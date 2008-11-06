Кернесу повернули зброю

Прокуратура Харківської області визнала незаконним позбавлення секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА дозволу на носіння зброї.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на протест прокуратури області.

22 вересня, йдеться у повідомленні, представником Головного управління МВС України у Харківській області було затверджено висновок про анулювання Г.КЕРНЕСУ дозволів на зберігання та носіння вогнепальної зброї, а також пристрою вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії.

Згідно з цим висновком, Г.КЕРНЕСУ були анульовані дозволи на зберігання і носіння мисливського карабіну, мисливської рушниці та пістолету для стрільби гумовими кулями.

У зв’язку з тим, що вказаний висновок є незаконним і таким, що не відповідає дійсності, 24 вересня Г.КЕРНЕСОМ була направлена до прокуратури Харківської області відповідна заява на дії службових осіб ГУ МВСУ в Харківській області щодо скасування вказаного висновку та визнання їх дій незаконними.

За вказаною заявою секретаря міськради прокуратурою проведена ретельна перевірка, за результатами якої встановлено, що дії службових осіб ГУ МВСУ визнані незаконними, необґрунтованими та такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства України.

4 листопада заступником прокурора області начальнику ГУ МВСУ в Харківській області Віктору РАЗВАДОВСЬКОМУ було внесено протест, згідно з яким вказаний висновок про анулювання виданих Г.КЕРНЕСУ дозволів на зберігання і носіння вогнепальної зброї є незаконним, необґрунтованим та підлягає скасуванню.