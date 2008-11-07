Політолог: парламентські вибори краще проводити з президентськими

Політолог, президент аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ зазначає, що, за оптимістичними прогнозами, дострокові парламентські вибори можуть відбутися у лютому-березні наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ЖДАНОВ сказав учора на прес-конференції на тему “Підсумки політичного тижня в оцінках політологів і експертів”.

Політолог також зазначив, що серед політичної еліти та експертів жваво обговорюється думка про проведення дострокових парламентських виборів разом з президентськими.

“Зрозуміло, що будь-який Президент, який переможе на виборах, буде намагатися переформатувати парламент під себе. Тому виникає закономірне питання: навіщо проводити вибори, наприклад в березні, а потім знову після президентських виборів”, - сказав І.ЖДАНОВ.

Політолог також вважає, що, оголосивши проведення дострокових парламентських виборів, Президент України Віктор ЮЩЕНКО програв. “Задекларувавши як свою головну ціль проведення дострокових виборів, Президент, безперечно, програв на цьому етапі політичного процесу. Президент міг би взагалі не втягуватися у цю неперспективну, на мій погляд, кампанію”, - сказав він.

І.ЖДАНОВ зазначив, що в підсумку Президент має рейтинг 4-5%, відсутність перспектив на прямих президентських виборах, відсутність довіри еліти до Президента, який не може наполягати на виконанні своїх рішень, послаблення внаслідок спровокованої ним же політичної кризи держави, яка вступає в економічну невизначеність.

Водночас І.ЖДАНОВ вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО виграла, оскільки декларувала те, що вона доб’ється скасування позачергових виборів.

На його думку, на сьогодні головний тест для уряду Ю.ТИМОШЕНКО - це виклики, пов’язані з економічною кризою. “Країна і влада повинні розуміти, що вийти з кризи можна лише за допомогою не досить популярних заходів. Країна повинна навчитися жити за власними ресурсами”, - сказав І.ЖДАНОВ.

При цьому Партія регіонів, на думку політолога, не змогла відіграти роль головної опозиційної сили. “Вона не мала власної гри, а йшла у фарватері політичних процесів, запропонованому Президентом”, - сказав він.