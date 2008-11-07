Турчинов знайшов ще одного претендента на українські газ та нафту

Кувейтська міжнародна нафтогазова компанія Global Oil готова інвестувати в енергетичні та нафто- і газорозвідувальні проекти в Україні близько 200 мільйонів доларів.

Таку готовність висловив президент компанії Global Oil Мохамед Абдул Ваахаб ХОРШИД 6 листопада під час зустрічі з першим віце-прем’єр-міністром України Олександром ТУРЧИНОВИМ, повідомляє прес-служба першого віце-прем`єра.

На зустрічі сторони обговорили перспективи інвестиційної діяльності компанії Global Oil в Україні в енергетичній сфері.

Говорячи про перспективи взаємного співробітництва, О.ТУРЧИНОВ наголосив, що Україна зацікавлена у розвитку відносин з країнами Близького Сходу. “Уряд все робить для того, щоб забезпечити сприятливий інвестиційний клімат в країні”, - сказав перший віце-прем’єр-міністр.