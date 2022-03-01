Громадяни України хочуть, щоб їхні діти жили, підкреслив очільник держави.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні очільник Російської Федерації Володимир Путін вбив 16 дітей.

РФ бреше, що на українській території російська сторона проводить спецоперацію та завдає удари по військовим об’єктам, сказав очільник нашої держави під час виступу у Європарламенті.

Зеленський підкреслив, що українці хочуть, щоб їхні діти жили.

"…Вчора (28 лютого – Ред.) шістнадцять дітей загинуло, і знов президент Путін скаже, що це якась там спецоперація, і ми б’ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти, на яких вони військових заводах працюють, на яких ракетах вони, може вони в танках їздять? Шістнадцять дітей ти вбив", – заявив очільник держави.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейський союз.

24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.

Низка країн Заходу вирішили покарати Росію за нову агресію проти України і запровадили санкції.