У ПР нагадали: до «погодженої» з БЮТ дати розпуску ВР залишилося небагато

Депутат від Партії регіонів Борис Колесніков вважає будь-який варіант коаліції у чинному парламенті нереальним. Про це він заявив у коментарі "Сегодня".

Однак Колесніков вважає, що ще нинішнє скликання Верховної Ради могло б провести глобальну реформу управління у країні, засновану на законопроекті 3207, який передає значну частину повноважень центру місцевій владі. "В умовах кризи це необхідно, бо ніде стільки не вкрадуть, як у центрі", - каже він.

Дострокові вибори як альтернативу нинішньому хаосу Колесніков вважає неминучими, а оптимальним терміном їх проведення – кінець січня.

"Претензії БЮТ до виборів були в тому, що парламент не можна розпускати до 23 листопада. Ця дата вже скоро, ось і подивимося на дії влади", - сказав він.