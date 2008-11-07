Добкін взяв до себе радником умовно засудженого на 5 років

Колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації Іван РІЗАК призначений радником Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на позачерговій сесії Харківської міськради повідомив М.ДОБКІН.

Згідно з його розпорядженням, І.РІЗАКА призначено радником мера Харкова з економічних питань.

Довідка УНІАН. І.РІЗАКА було затримано 13 травня 2005 року. 16 травня 2005 р. Ужгородський міський суд обрав запобіжним заходом щодо І.РІЗАКА арешт. 13 вересня 2005 р. його було звільнено з-під варти в Ужгородському СІЗО під заставу.

І.РІЗАКА, зокрема, звинувачували у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету В.Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.

31 липня 2007 року, Апеляційний суд Івано-Франківської області засудив І.РІЗАКА до 5 років умовно з іспитовим терміном один рік.