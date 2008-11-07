Яценюк розповів, як «особисто торгувався» за ремонт у парламенті

Наступного тижня на розгляд Верховної Ради буде внесено проект закону щодо скорочення видатків на утримання парламенту та обслуговування народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За його словами, закон вже підготовлено для розгляду Верховною Радою.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в законі буде відображення скорочення нецільових видатків для депутатів та скорочення видатків на життєдіяльність парламенту.

Зокрема, за словами спікера, в законі мова йде про чартерні літаки, фінансування ремонтних робіт у приміщеннях парламенту.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що нещодавно він «особисто торгувався» щодо обсягів фінансування ремонтних робіт.