Путін заявив, що не проти залучення США до "нормандського формату"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не проти залучення США до переговорів у «нормандському форматі».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це російський президент сказав у ході засідання клубу «Валдай».

«Так, дискусії йдуть складно. Так, це не дуже ефективно, погоджуся з цим. Але іншого немає. Потрібно залучати когось іншого? Російська позиція така: ми не проти залучати хоч кого, зокрема й наших американських партнерів», - зазначив Путін.

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За його словами, зараз всі учасники переговорів щодо України домовилися, що працюватимуть паралельно з партнерами зі США.

«Ми враховуємо, звичайно, позицію наших американських партнерів», - сказав російський президент.

Путін нагадав, що помічник президента РФ В'ячеслав Сурков і помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд регулярно проводять переговори.

Раніше прес-секретар Володимира Путіна Дмитро заявив, що лідери Росії, України, Франції та Німеччини володіють іноземними мовами, однак на цій стадії переговорів у "нормандському форматі" у них немає "спільної мови".

"Спільна мова проявляється не так часто, як хотілося б. Її мало, спільної мови", — прокоментував Пєсков переговори "нормандської четвірки". При цьому він зазначив, що "поки на цій стадії" відсутність "спільної мови" компенсує готовність лідерів продовжувати роботу у форматі "нормандської четвірки".

Путін, за його словами, також "використовує англійську для того, щоб переговорити "на ногах" кілька хвилин з Олландом".