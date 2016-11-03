Позиція української влади щодо проведення референдуму про вступ у НАТО залишається незмінною - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Сергій Шутенко сьогодні на прес-конференції “Допомога НАТО: зміцнюючи безпеку та стійкість України”.

"Позиція не змінилася, і рішення щодо набуття, вступу та подачі заявки, але подача заявки це вже процес... будуть вирішувати люди. Референдум як був, так і залишається на порядку денному", - заявив Шутенко.

"Тобто, позиція по референдуму залишається незмінною", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, на Бухарестському саміті НАТО у квітні 2008 року була прийнята декларація, у якій сказано, що Україна та Грузія в майбутньому стануть членами Альянсу. Водночас у документі не зазначено якихось термінів.

У липні 2016 року результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка та центром “Соціальний моніторинг”, свідчили, що кількість українців, які виступають “за” і “проти” вступу країни в НАТО, була майже однаковою.

Згідно з опитуванням, якби тоді проводився референдум з питання вступу України до НАТО, то 37,7% проголосували б за вступ до НАТО; 38,2% - проти вступу, не брали би участі в голосуванні - 14,5%, важко відповісти - 9,7%.

У листопаді 2015 року президент України Петро Порошенко у відповіді на петицію щодо членства України в НАТО вкотре наголосив, що остаточне рішення про вступ в Альянс прийматиметься на референдумі.