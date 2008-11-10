Тимошенко: криза допоможе позбутися безглуздя та корупції

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що виклики світової фінансової кризи є підставою для спрощення регуляторної політики і умов доступу іноземних інвесторів на ринок України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.

“Ми вважаємо, що зараз саме виклики світової фінансової кризи і є тим рушійним механізмом, який, нарешті, може дозволити зламати всю цю безглузду регуляторну політику, яка здійснюється в державі, весь цей пласт корупції, який заважає прийти справжнім сильним інвесторам в економіку України, спростити всі шляхи входу інвесторів в Україну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що сьогодншнє засіданні уряду покладе початок роботі для істотного поліпшення інвестиційного клімату в країні.