Ющенко відбув до Польщі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденним робочим візитом до Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у складі офіційної делегації України також – секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА і заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Як повідомляв УНІАН, планується, що глава держави разом із лідерами понад 20 країн візьме участь в урочистостях з нагоди 90-ї річниці відновлення незалежності Польщі.

Також у рамках візиту В.ЮЩЕНКО проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Президентами Польщі та Македонії Лєхом КАЧИНСЬКИМ і Бранко ЦРВЕНКОВСКІ.