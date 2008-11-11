Литвин поставив ультиматум Ющенку і Тимошенко

Фракція блоку Литвина погрожує не голосувати за президентські та урядові законопроекти, якщо Верховна Рада України відмовиться скасувати положення антикризового закону про прожитковий мінімум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник фракції Володимир ЛИТВИН на пленарному засіданні Верховної Ради.

Він укотре наполягає на тому, щоб депутати повернулися до розгляду питання про скасування пункту 5 прикінцевих положень антикризового закону, відповідно до якого розміри прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати змінюються відповідно до індексу інфляції.

«В іншому випадку ми залишаємо за собою право не голосувати за законопроекти Президента та уряду», – заявив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати Верховної Ради знову відмовилися внести до порядку денного законопроект Блоку Литвина щодо скасування цього положення антикризового закону, який був ухвалений 31 жовтня.

Тоді Верховна Рада не підтримала пропозицію перенести на 1 січня 2011 року встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

3 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон.