Черновецький убив двох зайців одразу?

Публічне пороття, яке Черновецький влаштував БЮТ за підвищення тарифів на громадський транспорт, є яскравою ілюстрацією підходів та принципів, які сповідує політична сила мера. Так вважає депутат Київради від Блоку Віталія Кличка, Голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський. На його переконання, сьогодні Леонід Черновецький технічно перекладає відповідальність за непопулярне рішення на своїх політичних конкурентів.

«Блок Леоніда Черновецького вчергове довів, що з цією політичною силою неможливий ані конструктивний діалог, ані плідна співпраця, - вважає Дмитро Андрієвський. – Адже Блок Черновецького може будь-якої миті повернутися спиною до того, кому ще вчора тиснув руку. Сьогодні ж мер вбиває двох зайців. По-перше, він у кілька разів підняв тарифи на комунальний транспорт, а по-друге, зводить політичні рахунки із Блоком Юлії Тимошенко».

На переконання Дмитра Андрієвського, зупинити цинізм Блоку Черновецького та скасувати підвищення ціни проїзду можна рішенням Київради. Але для цього депутати всіх фракцій мають врахувати досвід БЮТ та створити дієву античерновецьку більшість. «Грати із Черновецьким у візантійську політику – те саме, що сідати за картярський стіл із шулерами. Тому депутати Київради мають припинити шукати вигоду у компромісах із владою та згадати власні передвиборчі обіцянки», - підсумовує політик.

Дмитро Андрієвський є депутатом Київради від Блоку Віталія Кличка та Головою Української селянської демократичної партії.