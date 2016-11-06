Лутковська, Чубаров і Полозов обговорили взаємодію в захисті політв’язнів у Криму

19:06, 06 листопада 2016
Політика
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і адвокат заступник голови Меджлісу Ахтема Чийгоза Микола Полозов обговорили взаємодію під час захисту прав політв'язнів та їхніх родин в анексованому Росією Криму.

REUTERS

Про це Чубаров повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Разом з Уповноваженою Верховної Ради України з питань прав людини Валерією Лутковською та російським адвокатом Миколою Полозовим (нині - захисник заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза) обговорювали питання взаємодії з питань захисту прав політв’язнів та членів їхніх родин в тимчасово окупованому РФ Криму», - зазначив Чубаров.

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При цьому подробиць зустрічі голова Меджлісу не повідомив.

Як повідомляв УНІАН, Чийгозу інкримінують "організацію і участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Його було взято під варту 29 січня 2015 року. Арешт неодноразово продовжували, востаннє - до 8 січня 2017 року.

Після анексії Криму російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України. За даними російського слідства, тоді через тисняву загинуло двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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