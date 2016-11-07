ВККС дозволила судді, який підтримав заборону Євромайдану, "вершити правосуддя" довічно - адвокат

ВККС підтвердила можливість здійснювати правосуддя суддею Київського апеляційного адміністративного суду Мельничуком Володимиром Петровичем. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат "Небесної сотні" Роман Маселко.

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За словами Маселка, відтепер суддя Мельничук "вже спокійно довічно буде продовжувати вершити "правосуддя" та отримувати підвищену заробітну плату. І не простий суддя, а той, який підтримав сумнозвісне рішення про заборону Майдану".

Адвокат заявив, що суддя Мельничук В.П., разом з суддею Лічевецьким І.О. не побачили жодних порушень у Постанові судді Саніна Б.В., якою було заборонено Майдан з 01.12.13 по 07.01.14

"Тимчасова спеціальна комісія вирішила, що ці судді (Санін, Мельничук та Лічевецький) мають бути звільнені за порушення присяги (рішення від 24 вересня 2014 року № 4/02-14)", - нагадав Маселко.

"3 листопада, в той час, коли ВРУ приймала закон про Вищу раду правосуддя, ВККС підтвердила можливість здійснювати правосуддя суддею Київського апеляційного адміністративного суду Мельничуком Володимиром Петровичем… Спочатку ВРЮ, а от тепер ВККС вирішили, що ці судді не лише не підлягають покаранню, але й відповідають усім трьом критеріям (компетентність, добросовісність, етика поведінки), достойні називатися суддями та можуть продовжувати здійснювати правосуддя", - розповів адвокат.

Він припустив, що такого ж рішення, імовірно, треба очікувати і стосовно судді Саніна О.Б.

"Якщо депутати в законі про Вищу раду правосуддя не наділять Громадську раду доброчесності реальними повноваженнями, судова реформа стане лише фікцією, як і намагання очистити суди через попередні закони. І відповідальними за це будуть депутати та президент", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Верховна Рада України ухвалила 21 постанову щодо звільнення суддів. Під час розгляду постанов, деякі з цих суддів порушили присягу під час обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою активістам Майдану, а також ухвалюючи рішення про позбавлення громадян прав на керування автомобілями за поїздки до резиденції екс-президента Віктора Януковича "Межигір'я".