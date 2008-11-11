Ураїнська прем'єра документального фільму «Війна 08.08.08. Мистецтво зради».

12 листопада о 15-30 за підтримки Посольства Російської Федерації в Україні відбудеться українська прем`єра документального фільму «Війна 08.08.08. Мистецтво зради». Фільм створений російським інтернет-телеканалом Россия.ру (Russia.ru) і присвячений подіям у Південній Осетії в серпні 2008 р. Картина містить рідкісні хронікальні кадри і свідоцтва очевидців. Учасники: депутат Державної Думи РФ Костянтин Риков (партія «Єдина Росія»); народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії України по врегулюванню кавказького конфлікту Валерій Коновалюк і автори фільму (вул. А. Тарасової, д. 5а, Готель” Хаятт Рідженси Київ”, 1-й поверх, зал Ballroom) .Телефон:8-093-4744492.