У НАЗК планують брати участь в обшуках декларантів для моніторингу їхнього способу життя

Про це заявила глава НАЗК Наталія Корчак в ефірі телеканалу "112 Україна", відповідаючи на запитання щодо обшуків прокуратури у декларантів.

Наразі в НАЗК готують порядок проведення перевірок.

"Це поки що пропозиція, яка нами розглядається. Для того, щоб ми могли якісніше проводити моніторинг способу життя і перевіряти ті дані в деклараціях, які стосуються цінностей, що знаходяться в квартирі. Була висунута пропозиція про нашу співпрацю в таких рамках. Ми готуємо до наступного засідання порядок проведення перевірок і сподіваємося у найближчий час його затвердити. Сьогодні ми маємо право проводити перевірку інформації, зазначеної у декларації, на предмет логічно-арифметичного контролю. Ми зараз усі зусилля концентруємо на несвоєчасності подання декларації", - сказала вона.

Читайте такожНАЗК зможе почати перевірки декларацій лише з кінця грудня, вважає член Антикорупційного комітету

Крім того, Корчак додала, що до відомства вже надходять звернення.

"Від АП було звернення, де чітко вказано, хто не подав декларацію. Так само від суддівського корпусу приходить відповідна інформація. НАЗК має право встановити термін 10 днів для подачі декларації і відібрати причини стосовно несвоєчасного подання декларації. Якщо буде встановлено неподання без поважних причин, це буде підставою для застосування адміністративної відповідальності. Це суб’єктивна ознака. Ми будемо готувати пропозиції до чинного законодавства з тим, щоб врегулювати таку ситуацію", - додала вона.

Нагадаємо, міністерство юстиції України досі не отримало від НАЗК порядок проведення контролю та повної перевірки декларації.

«Відповідно поширена низкою Інтернет видань інформація про затягування з боку Мін’юсту реєстрації такого порядку не відповідає дійсності», - наголосили у відомстві.

Також НАЗК також не показало порядок перевірки факту подання декларацій та повідомлення Нацагентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.