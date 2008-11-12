У Верховній Раді вибили двері та розбили скло огорожі

Група депутатів від фракцій Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко вишикувались біля входу до приміщення, де розташована управління системою “Рада”.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля приміщення перебувають близько 30 народних депутатів, зокрема депутати від Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ, Нестор ШУФРИЧ, Олександр ВОЛКОВ, Єльбрус ТЕДЕЄВ та інші, а також депутати від БЮТ Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ, Сергій МІЩЕНКО, Євген СУСЛОВ, Олександр ШЕПЕЛЄВ та інші.

На цей час працівники апарату ВР винесли з приміщення поламані двері.

Водночас депутати від БЮТ роблять все можливе, аби не допустити голосування проекту постанови про зміну способу голосування щодо відставки голови ВР. Це питання головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ намагався поставити на голосування. Проектом постанови передбачається звільнити голову ВР з його посади шляхом голосування в сесійній залі, а не за допомогою таємного голосування бюлетенями, як це передбачено регламентом.

Як повідомляв УНІАН, депутати від фракцій ПР та БЮТ проникли у приміщення, де розташована електронна система для голосування “Рада”, і влаштували там бійку. При цьому вони вибили двері та розбили скло огорожі.