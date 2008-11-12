Ющенко: Тимошенко хоча б один раз на рік треба говорити правду

Президент України В.ЮЩЕНКО відмовився коментувати позицію Ю.ТИМОШЕНКОщодо відставки А.ЯЦЕНЮКА. «Це є цинічна, брехлива, підкупна позиція», - сказав Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО розкритикував коментар прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо подій у парламенті. «Мені здається прем’єр-міністру хоча б один раз на рік треба говорити правду», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено Регламентом.