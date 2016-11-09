МЗС висловило протест у зв’язку з недопуском Росією консулів до "кримського диверсанта" Панова

Про це йдеться в оприлюдненому коментарі МЗС.

В українському зовнішньоекономічному відомстві зазначають, що, за інформацією адвоката, Панова примусили написати заяву про відмову від представлення його інтересів консульськими посадовими особами України, тим самим позбавивши його права на консульський захист.

«З огляду на зазначене, вимагаємо від російської сторони забезпечити дотримання прав громадянина України Є.Панова, негайно допустити до нього консульських посадових осіб України відповідно до міжнародних зобов’язань Російської Федерації, передбачених Віденською конвенцією про консульські зносини та Консульською конвенцією між Україною та РФ в частині забезпечення реалізації права консульських посадових осіб на зустріч із затриманими громадянами», - наголосили в МЗС.

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Міністерство закликало міжнародне співтовариство, міжнародні організації у сфері прав людини, правозахисні організації Росії дати оцінку кричущим фактам порушень російською стороною прав утримуваних в Росії громадян України та продовжити політичний і дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою їх найскорішого звільнення та повернення в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Також в ФСБ стверджували, що ліквідували «українську агентурну мережу» й затримали групу «диверсантів».

Як заявили у російській спецслужбі, «одним з організаторів терактів, яким запобігли, є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція, своєю чергою, відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.