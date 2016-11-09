Британія стане партнером у процесі реформування українського МВС

Британія готова стати партнером у процесі реформування МВС України. Про це заявила Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в України Джудіт Ґоф, передає прес-служба МВС.

Вона підкреслила, що Британія зацікавлена процесами реформування відомства.

«Ми готові розглянути конкретні напрямки у діяльності МВС, за яким британська сторона виступить надійним партнером і союзником», – повідомила Джудіт Ґоф.

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При цьому, глава МВС підкреслив, що основними напрямками є реформування Нацполіції, та Держслужби з надзвичайних ситуацій, впровадження стандартів НАТО у діяльності Національної гвардії, створення сервісних центрів МВС нового зразка та запровадження системи захисту персональних даних.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ та Національна поліція підготували остаточну концепцію 14 жорстких законодавчих змін щодо розширення повноважень правоохоронців, формальним приводом для яких стало вбивство 25 вересня в Дніпрі двох патрульних поліцейських.

Департаментом комунікацій МВС і Нацполіції. Зазначається, що згідно з документом, запропоновані правки стосуються трьох нормативних актів: Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП), законів "Про дорожній рух" і "Про Національну поліцію".

Раніше Аваков заявляв, що планує впроваджувати передові японські поліцейські технології у роботі Національної поліції.