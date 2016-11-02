МВС планує впроваджувати передові японські поліцейські технології у роботі Нацполіції - Аваков

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Очільник МВС за результатами візиту до Японії подякував послу Шігекі Сумі за підготовку та організацію зустрічей з високопосадовцями японського уряду.

«За результатами цього візиту Міністерство внутрішніх справ України планує впровадження низки нових проектів у роботі Національної поліції», - зазначив Аваков.

Зокрема, йдеться про систему регулювання патрулювання, систему цифрового радіозв’язку «Digital Radio», Центр управління дорожнім рухом, систему поліцейських дільниць відкритого типу «KOBAN».

Посол підкреслив, що Японія із задоволенням приймала делегацію МВС України й демонструвала передові поліцейські технології.

«МЗС та Національна комісія громадської безпеки Японії отримали позитивні враження під час перебування української делегації в Японії. Токіо вважає МВС України надійним партнером й надалі підтримуватиме реформи сектору безпеки України», – наголосив дипломат.

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Він також запевнив, що японська сторона зацікавлена у продовженні обміну досвідом у сфері безпеки дорожнього руху і розглядає можливість проведення тренінгів для представників Нацполіції України.

Разом з тим Аваков передав послу Шігекі Сумі лист, адресований міністру закордонних справ Японії Фуміо Кішіді з описанням процесів реформування МВС та пропозиціями щодо спільного впровадження в Україні нових проектів.