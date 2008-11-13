Депутати БЮТ попереджають: готується підвищення оренди за землю

Депутатська фракція Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді заявляє, що з ініціативи мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО готується рішення про збільшення орендної плати за землю від 2 до 40 (!) разів.

Як повідомляє прес-служба фракції БЮТ в міськраді, відповідний проект рішення з`явився у вівторок на розгляді у постійній комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Згідно з інформацією БЮТ, у проекті рішення йдеться про те, що з 1 січня 2009 року орендна плата за землю у Києві має зрости у рази. Зокрема, у 3,33 рази збільшиться плата для користувачів житлового фонду та будівництва, у 2,66 разів - для виробників іграшок та спорттоварів, вдвічі - для речових ринків, у 3 рази - для продуктових ринків, у 8 разів - для постачальників телефонного зв`язку, у 4 рази - для закладів освіти та у 40 разів - на рибне та лісове господарство.

Причина, яку наводить у доповідній записці до проекту рішення начальник Головного фінансового управління КМДА і яка має спонукати депутатів підтримати пропозицію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, - недофінансування бюджету на одну третину. Як зазначає БЮТ, бюджет міста Києва, за інформацією начальника Головного фінансового управління КМДА Віктора ПАДАЛКИ, за 9 місяців цього року виконано на 64,4%.

“Депутати Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді попереджають команду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про те, що таке підвищення орендної плати за землю спровокує новий стрибок цін для киян”, - наголошується в повідомленні прес-служби фракції БЮТ.