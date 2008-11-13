Політологи міркують, хто і чому "з'їв" Яценюка

Політологи вважають, що звільнення Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради стало результатом збігу інтересів різних політичних сил і угруповань.

Про це говориться в переданому УНІАН експерт-опитуванні Центру досліджень політичних цінностей “АКСІА”.

Зокрема, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що «в даному випадку питання не в Арсенії Петровичі, а в тому, що посада спікера ВР стала об`єктом політичної гри, яка має зруйнувати можливість відновлення союзу між БЮТ і НУ-НС, повинна знову повернути актуальність темі дострокових парламентських виборів, а можливо, стати передумовою створення нової парламентської коаліції. Інше питання - формальної чи не формальної. ВР знову може стати заручником політичних конфліктів».

У свою чергу директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що «ЯЦЕНЮК давно заслуговував на звільнення. Він перший спікер, який був абсолютно позбавлений якості представника корпоративного інтересу... Але на сьогодні так склалися обставини, що інтереси Партії регіонів співпали з інтересами Блоку Литвина і комуністів, і ще принципово важливо, що за згодою Президента, який керує групою депутатів від БАЛОГИ. І це дало можливість зібрати більшість під звільнення ЯЦЕНЮКА”.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ також вважає, що будь-яка кандидатура на посаду спікера, яка не є результатом узгодження БЮТ і Партії регіонів, не зможе забезпечити нормальну роботу парламенту. «Те, що відбувається – лише перший крок. Далі – або пошук компромісу, це лише за умови домовленості БЮТ і ПР, або відсутність компромісу, який стане наслідком протистояння. Це тактичні ігри, які нічим не закінчаться доти, доки не буде технічної домовленості про правила гри між БЮТ і ПР», - сказав експерт.

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики НАУКМА Олексій ГАРАНЬ не виключив, що звільнення А.ЯЦЕНЮКА «може говорити про те, що в парламенті може відбутися переформатування коаліції». «Контури ми бачимо за голосуванням, яке відбулося за звільнення А.ЯЦЕНЮКА. В даному разі, очевидно, що це голосування влаштовує і президентську сторону. Відкривається можливість для усунення прем`єр-міністра і без дострокових виборів. А з іншого боку - відкривається можливість задоволення кадрових амбіцій Блоку Литвина, оскільки відкривається крісло спікера», - сказав О.ГАРАНЬ.

На його думку, «самому ЯЦЕНЮКУ Президент запропонує якусь іншу посаду. Питання в тому, чи буде ЯЦЕНЮК на це погоджуватися, або захоче піти в самостійне плавання».

Також директор Центру досліджень проблеми громадянського суспільства Віталій КУЛИК вважає, що „голосування за відставку ЯЦЕНЮКА вказує на те, що між Секретаріатом Президента і Партією регіонів є певна домовленість про правила гри». На думку експерта, «таким чином відкрився шлях до можливого формування нової коаліції й результативного голосування ВР на підтримку цієї коаліції».