Ющенко завітає до суддів і полетить у Азербайджан

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні відбуде з дводенним робочим візитом до Азербайджану для участі у роботі 4-го Енергетичного саміту з питань енергетичної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Перед цим Президент о 10.00 візьме участь у роботі чергового ІХ з`їзду суддів України (Міжнародний центр культури та мистецтв, вул. Інститутська, 1).