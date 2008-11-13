Ющенко завітає до суддів і полетить у Азербайджан
08:35, 13 листопада 2008Політика
908 0
Повідомляє прес-служба глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні відбуде з дводенним робочим візитом до Азербайджану для участі у роботі 4-го Енергетичного саміту з питань енергетичної безпеки.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Перед цим Президент о 10.00 візьме участь у роботі чергового ІХ з`їзду суддів України (Міжнародний центр культури та мистецтв, вул. Інститутська, 1).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter