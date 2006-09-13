Засідання ВР не закрите, але депутати залишають сесійну залу

Народні депутати розходяться без оголошення про закриття сьогоднішнього засідання Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати коаліції вже розійшлися, а від БЮТ ще залишаються у сесійній залі, але блокування трибуни знято.

Як повідомлялося, по середах народні депутати працюють лише у режимі ранкового пленарного засідання, яке розпочинається о 10.00, а завершується о 14.00.

Після 12-ї години перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК оголосив перерву через блокування трибуни депутатами БЮТ.

Трибуну було заблоковано під час голосування за прийняття постанови про створення слідчої комісії ВР з розслідування об`єктивності встановлення нових тарифів на газ для населення.

Коаліція внесла правки у відповідний проект постанови лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, замінивши керівника ТСК. Ю.ТИМОШЕНКО пропонувала, щоб ТСК очолив представник від опозиції Микола СИВУЛЬСЬКИЙ, більшість проголосувала за представника від коаліції – комуністку Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ.