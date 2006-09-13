Засідання ВР не закрите, але депутати залишають сесійну залу
БЮТ ще залишається
Народні депутати розходяться без оголошення про закриття сьогоднішнього засідання Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати коаліції вже розійшлися, а від БЮТ ще залишаються у сесійній залі, але блокування трибуни знято.
Як повідомлялося, по середах народні депутати працюють лише у режимі ранкового пленарного засідання, яке розпочинається о 10.00, а завершується о 14.00.
Після 12-ї години перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК оголосив перерву через блокування трибуни депутатами БЮТ.
Трибуну було заблоковано під час голосування за прийняття постанови про створення слідчої комісії ВР з розслідування об`єктивності встановлення нових тарифів на газ для населення.
Коаліція внесла правки у відповідний проект постанови лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, замінивши керівника ТСК. Ю.ТИМОШЕНКО пропонувала, щоб ТСК очолив представник від опозиції Микола СИВУЛЬСЬКИЙ, більшість проголосувала за представника від коаліції – комуністку Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ.