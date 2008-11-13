Литвин робить великі очі

Голова фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН повідомив журналістам, що щойно довідався про висунення своєї кандидатури на посаду голови ВР.

Водночас, він не став прогнозувати можливість свого обрання.

«Я тільки що дізнався. Я знаю точно, що у мене є 21 гарантований голос», - сказав він.

У свою чергу, представник фракції Комуністичної партії Адам МАРТИНЮК відмовився коментувати можливість підтримки його фракцією кандидатури В.ЛИТВИНА.

Він також не повідомив, чи висуватиме фракція КПУ свою кандидатуру.

«Скоро дізнаєтеся», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровано проект постанови про обрання народного депутата України Володимира ЛИТВИНА головою Верховної Ради України.

Автор документа, народний депутат Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (“Наша Україна – Народна самооборона”).

Як йдеться у Пояснювальній записці, проект Постанови внесено з метою забезпечення ефективності та безперервності функціонування парламенту, виконання Конституції та законів України, а також вимог Регламенту Верховної Ради України.

12 листопада ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено Регламентом.