Голова ВСУ хоче звільнити усіх суддів Макарівського райсуду

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО вніс до Вищої ради юстиції подання щодо звільнення з посад за порушення присяги усіх суддів Макарівського районного суду Київщини за порушення законодавства при вирішенні земельних спорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи у Києві перед делегатами IX з’їзду суддів України.

За словами В.ОНОПЕНКА, багато нарікань громадян на дії судів виникаються під час розгляду саме земельних спорів.

Голова ВСУ зазначив, що сьогодні дехто називає судову владу «найбільш корумпованою і навіть небезпечною для суспільства».

«Нерідко це робиться з метою компрометації усього суддівського корпусу, досягнення певної особистої мети, а також для прикриття чи виправдання своїх неправомірних дій стосовно суддів і судів, а також ігнорування цієї об’єктивної закономірності, що за надзвичайно високого рівня корупції у державі (а це доведений факт) жодна зі складових державної влади не може залишатися не враженою цим суспільним злом», - сказав В.ОНОПЕНКО.

Водночас він зауважив, що слід відверто визнати справедливість багатьох нарікань на зловживання у сфері правосуддя.

«Окремі судді допускають вседозволеність, зловживаючи правом судити. Потурають проникнення політики у правосуддя, стають посередниками або ж виконавцями у різноманітних протиправних схемах», - зазначив голова ВСУ.

Він звернув увагу делегатів з’їзду на те, що апеляційні суди в багатьох випадках скасовують рішення судів першої інстанції у кримінальних справах.

Крім того, за словами В.ОНОПЕНКА, поширюється практика підроблення судових рішень зацікавленими особами.

Говорячи про самоочищення судової гілки влади, він також зазначив, що «до терезів і меча (символу правосуддя – УНІАН) треба додати ще два внутрішніх атрибути – мітлу і щит».