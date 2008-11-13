Коаліція до вівторка - і відставка уряду миттєва?

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявляє про неминучість дострокових виборів у разі відсутності в парламенті нової коаліційної більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Якщо не буде коаліції, дострокові вибори неминучі», - сказав І.КИРИЛЕНКО .

На його думку, коаліція має бути сформована до 18 листопада, коли заплановано наступне пленарне засідання Верховної Ради. «Щойно буде сформована коаліція, буде відставка уряду. Вона буде моментальною», - додав І.КИРИЛЕНКО .

Також, на його думку, оголошення перерви в пленарних засіданнях ВР пов`язане з необхідністю консультацій щодо висунення кандидатури на посаду голови ВР. «А мотив – робота в комітетах», - додав він.

Водночас І.КИРИЛЕНКО не виключив можливість обрання технічного спікера в нелегітимний спосіб, до оголошення про створення нової коаліції. На його думку, технічний спікер буде потрібен для ухвалення потрібних законів, передусім про фінансування дострокових виборів.

«Для ухвалення рішення про фінансування виборів потрібен підпис голови Верховної Ради. Якщо його немає - вибори можливі? Ні», - наголосив депутат. Керівник фракції наголосив, що БЮТ не «грає в такі ігри».