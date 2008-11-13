Ющенко - суддям: у нас не так багато часу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає суддів до самоочищення від корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні в Києві перед делегатами IX з’їзду суддів України.

«Чого ви чекаєте? Хто за вас це буде робити? Нам треба показувати, що ми можемо ефективно самоочищатися», - сказав Президент.

За його словами, судді “не повинні робити глумління над законом, нам треба від цього відбілюватися».

Водночас Президент він висловив переконання, що Вища рада юстиції повинна швидко знімати всі гострі питання, які стосуються неправомірних дій суддів.

Він навів приклад, що в цьому році до ВРЮ надійшло 284 подань щодо суддів, у той же час лише у 8 випадках були прийняті рішення.

«Нам треба діяти швидше, у нас не так багато часу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Разом з тим, коментуючи інформацію голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА щодо протиправних дій суддівського корпусу Макарівського районного суду Київської області, В.ЮЩЕНКО сказав: «Якби моя воля, то цей суд на другий день на 5 год. ранку був би у відставці... Ви повинні весь час пам’ятати: є злочин, повинно бути покарання. Тоді працює справедливість».

У той же час Президент наголосив, що суди в Україні є тією силою, яка здатна робити зміни.

«Суддівський корпус повинен знати, що у нього багато партнерів», - зазначив глава держави.