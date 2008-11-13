Регіонали хочуть викликати Тимошенко до ВР на килим

Фракція Партії регіонів вимагає звіту прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо ситуації в житлово-комунальному господарстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після засідання опозиційного уряду повідомив член фракції Партії регіонів, міністр ЖКГ в опозиційному уряді Олександр ПОПОВ.

За його словами, звіт прем’єр-міністра має відбутися у Верховній Раді за участю представників органів місцевого самоврядування та профспілок житлово-комунального господарства. Зокрема, сказав О.ПОПОВ, Верховній Раді має бути надано інформацію щодо перспектив проведення опалювального сезону.

Крім того, наголосив він, при внесенні змін до держбюджету на 2008 рік фракція Партії регіонів вимагатиме збільшення видатків на 1,2 млрд. грн. для органів місцевого самоврядування, щоб вони мали змогу розрахуватися за спожитий газ.