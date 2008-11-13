Азарову не подобається ставлення КМУ «до того, що називається парламент»

У фракції Партії регіонів стверджують, що в парламенті на цей час не зареєстрований пакет антикризових законопроектів, які начебто розробив і направив до Верховної Ради уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після засідання опозиційного уряду заявив член фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ.

«Ми вкотре стикаємося з несерйозним відношенням до того, що називається парламент», - сказав він.

За словами М.АЗАРОВА, відсутність згаданих документів не дає можливості проаналізувати заходи, які пропонує Кабінет міністрів для врегулювання кризи.

Депутат також зазначив, що фракція Партії регіонів доопрацює свій пакет антикризових законопроектів і направить його на ухвалення ВР. За його словами, цей пакет, у першу чергу, пропонуватиме заходи щодо соціального захисту населення, покращення ліквідності фінансової системи тощо.

Також М.АЗАРОВ заявив, що для подолання кризи необхідні синхронні дії Президента, парламенту і Національного банку. «Такі дії повинні не тільки стабілізувати ситуацію, але й дати змогу вийти на позитивне зростання в економіці. Але в діях влади така синхронність не спостерігається», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО сьогодні заявив, що Кабмін спрямував до парламенту 25 антикризових законопроектів. Крім того, Верховна Рада України саме через необхідність підготовки до розгляду у сесійній залі пакету антикризових документів ухвалила рішення про роботу в комітетах протягом сьогоднішнього і завтрашнього днів і проведення пленарного засідання у вівторок, 18 листопада.