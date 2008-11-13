Яценюк: мені здається, я не зрадив ні Ющенка, ні прем'єр-міністра

Колишній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не вірить у те, що Президент Віктор ЮЩЕНКО давав команду для його відставки.

"Я не хочу вірити в те, що Віктор ЮЩЕНКО хотів відставки голови Верховної Ради, а тим більше, що він давав таку команду", - сказав А.ЯЦЕНЮК в ефірі "5 каналу".

"Мені приємно відзначити, що ми були чесні один перед одним у всіх наших стосунках. Мені здається, що я не зрадив ні ЮЩЕНКА, ні "Нашу Україну", ні БЮТ, ні прем`єр-міністра, ні той демократичний табір, який у нас був", - зазначив екс-спікер.

"Ми один без одного, на превеликий жаль, набагато слабші гравці, ніж гравці, які разом об`єднанні. Нас це і погубило", - додав він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зауважив, що "деякі внутрішні партійці, це ж партією не назвеш, зробили те, до чого ми сьогодні прийшли".

Екс-спікер додав, що йому особисто прикро, що "ті люди, які йшли по списку, одним з лідерів якого був я особисто, пройшли у парламент, в тому числі і завдяки іншим лідерам, і мені, і вони зайняли зрадницьку позицію".

"Я хотів би почути логічне пояснення цим діям. Пояснення є – хтось заплатив по своїх векселях. Їх не треба було видавати. Хтось розпочав гру, яка буде однозначно програшна для тих людей, які її розпочали", - цитує А.ЯЦЕНЮКА “Українська правда”.

На запитання, про кого саме він говорить, екс-спікер сказав, що "всі всіх знають". "Ви не почуєте від мене, що я на когось ображений, політика - це ж не інститут цнотливих дівчат", - додав А.ЯЦЕНЮК.

Коментуючи ініціативу Партії регіонів щодо його відставки, А.ЯЦЕНЮК сказав, що "претензій до опозиції, особисто до ЯНУКОВИЧА взагалі ніяких не може бути". "Опозиція грає у свою гру, опозиція хоче повернутися у владу, вони поступили абсолютно правильно", - зазначив він.

"Напевно, якби я був керівником опозиції, я б також так робив. Хоча тут треба зважити, що важливіше – боротьба за владу чи доля країни. Думаю, доля країни важливіша, влада потім прийде, якщо для цього будуть умови", – продовжив А.ЯЦЕНЮК.

"А так просто боротьба створює зайву піну і фактично може погубити тих, хто бореться за неї", - додав він.

На запитання, хто дав команду 10 членам фракції "НУ-НС" підтримати його відставку, чи це не глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, А.ЯЦЕНЮК сказав: "Ви відповідаєте самі на всі запитання. Я нікого не буду звинувачувати, бо тут немає ображених".

"Таке рішення прийнято виключно через зрадницьку позицію. Нехай тепер несуть відповідальність ті люди, які це зробили", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чим він займеться після своєї відставки, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що він буде продовжувати формувати свою політичну силу. При цьому колишній голова ВР запевнив, що «його пішли, щоб він повернувся, але вже не сюди».

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 233 депутати: 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.