Тимошенко збирається поговорити з Путіним «тет-а-тет»

Віч-на-віч зі своїм колегою Володимиром Путіним має зустрітись в п`ятницю в Кишиневі прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко. Про це повідомив заступник керівника апарату російського уряду Юрій Ушаков. За його словами, прем`єри матимуть зустріч "на полях" Ради глав урядів СНД в Молдові.

Володимир Путін має намір обговорити із Юлією Тимошенко внутрішньополітичну ситуацію в Україні та питання співпраці в газовій царині, передає 5 канал.