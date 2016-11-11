Росія не очікує на скасування західних санкцій після перемоги Трампа - Медведєв

Про це в п'ятницю заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, повідомляє Reuters.

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"Наша позиція полягає в тому, що санкції будуть залишатися в силі... Незалежно від результатів виборів у будь-якій країні, у тому числі такій важливій як США, наші припущення залишаються незмінними", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вибори президента США відбулися 8 листопада.

Вдень 9 листопада були озвучені результати, згідно з якими за Трампа віддали 289 голосів вибірників при необхідних 270. Його суперниця Хілларі Клінтон отримала 218 голосів.