Ющенко готовий говорити про нового спікера

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий у понеділок, 17 листопада, провести політичні консультації з метою обрання нового голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив українським журналістам після закінчення енергетичного саміту в Баку.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ і 20 - від Блоку Литвина.

Голосування відбувалося за допомогою системи «Рада», а не таємно бюлетенями, як це передбачено Регламентом ВР.

Після цього в парламенті було зареєстровано проект постанови про обрання Володимира ЛИТВИНА (фракція Блоку Литвина) головою Верховної Ради України. Автор документа - народний депутат Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (“Наша Україна – Народна самооборона”).