Трамп і Олланд домовилися уточнити позиції щодо України - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в колах Олланда.

Джерело повідомило, що телефонна розмова тривала від семи до восьми хвилин і проходила в «хороших умовах».

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"Вони домовилися про спільну роботу з цілого ряду ключових питань, з тим, щоб уточнити позиції щодо "війни з тероризмом", України, Сирії, ядерної угоди Ірану і щодо паризької угоди по клімату", - сказало джерело.

Як повідомляв УНІАН, вибори президента США відбулися 8 листопада.

Вдень 9 листопада були озвучені результати, згідно з якими за Трампа віддали 289 голосів вибірників при необхідних 270. Його суперниця Хілларі Клінтон отримала 218 голосів.