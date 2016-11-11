Трамп і Олланд домовилися уточнити позиції щодо України - Reuters
Президент Франції Франсуа Олланд і обраний президент США Дональд Трамп провели у п'ятницю 11 листопада телефонну розмову, в якій вони домовилися уточнити позиції з таких ключових питань, як Близький Схід і Україна.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в колах Олланда.
Джерело повідомило, що телефонна розмова тривала від семи до восьми хвилин і проходила в «хороших умовах».
Читайте такожРосія не очікує на скасування західних санкцій після перемоги Трампа - Медведєв
"Вони домовилися про спільну роботу з цілого ряду ключових питань, з тим, щоб уточнити позиції щодо "війни з тероризмом", України, Сирії, ядерної угоди Ірану і щодо паризької угоди по клімату", - сказало джерело.
Як повідомляв УНІАН, вибори президента США відбулися 8 листопада.
Вдень 9 листопада були озвучені результати, згідно з якими за Трампа віддали 289 голосів вибірників при необхідних 270. Його суперниця Хілларі Клінтон отримала 218 голосів.