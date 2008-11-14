Ющенко розповів, чого вимагатиме від нового спікера ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий у понеділок, 17 листопада, провести політичні консультації з метою обрання нового голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив українським журналістам після закінчення енергетичного саміту в Баку.

В.ЮЩЕНКО назвав таке завдання одним з пріоритетних, оскільки, вважає він, країні потрібно мати працюючий парламент, який був би здатний прийняти рішення або щодо консолідації, або про фінансування дострокових виборів. «Або ту дорогу вибираємо, або ту, але рухаємось, ми не можемо стояти», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, у понеділок він готовий докласти своїх зусиль для проведення консультації, щоб конкретизувати пропозиції щодо кандидатури на посаду голови ВР, голосування за яку може бути результативним.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що уроки цього тижня показали, що зараз непорозуміння між політиками “не стосуються навіть непорозумінь між фракціями, зараз непорозуміння поглибились, вони зайшли в сферу певних груп, навіть в середині фракцій”.

На думку Президента, зараз необхідно знайти вихід із такої ситуації. «Чи чисто технічне рішення прийняти, чи прийняти більш ґрунтовно консолідаційну дію в рамках тих політичних сил, що є сьогодні в парламенті», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що результатом консультацій у понеділок має стати налагодження роботи українського парламенту. «Я хотів би, щоб український парламент, у вівторок-середу мав спікера, який би формально міг би започаткувати нормальний процес роботи парламенту», - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ і 20 - від Блоку Литвина.

Голосування відбувалося за допомогою системи «Рада», а не таємно бюлетенями, як це передбачено Регламентом ВР.

Після цього в парламенті було зареєстровано проект постанови про обрання Володимира ЛИТВИНА (фракція Блоку Литвина) головою Верховної Ради України. Автор документа - народний депутат Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (“Наша Україна – Народна самооборона”).