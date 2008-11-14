У ПР визнали, що ведуть переговори про створення більшості у ВР

Народний депутат України від Партії регіонів, президент УСПП Анатолій КІНАХ заявляє про проведення переговорів з формування “дієздатної конфігурації” в парламенті, що стане основою для удосконалення виконавчої влади і уряду зокрема.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КІНАХ заявив сьогодні журналістам під час засідання правління УСПП.

Зокрема, А.КІНАХ підкреслив необхідність “консолідації в парламенті прагматичних і відповідальних сил”, а також зазначив: “І зараз якраз ми ведемо ці переговори в контексті того, і ми відкриті по відношенню до всіх, з тим, щоб сформувати дієздатну конфігурацію в парламенті. Необхідно, і це життєво важливо, відновити ефективну, високопрофесійну, результативну роботу парламенту. І на цій основі однозначно треба удосконалювати виконавчу владу”.

В цьому контексті депутат заявив: “Ми впевнені в тому, що Кабінет міністрів України повинен бути урядом України, а не урядом, який працює на виборчу кампанію. Це повинні бути підготовлені фахівці з високим рівнем державного менеджменту, які спроможні приймати і непопулярні рішення, які не працюють за принципом “сьогодні на сьогодні”, які працюють не на якісь окремі політичні кон’юнктурні завдання, - а уряд повинен працювати на інтереси всієї Української держави, народу і економіки... Все інше – це буде поглиблення руйнації”.

При цьому А.КІНАХ зазначив: “Я маю надію, що на цій основі ми зможемо сформувати таку ефективну конфігурацію в парламенті і можливості співпраці на рівні законодавчої і виконавчої влади”.