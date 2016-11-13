Очільник-мільйонер Хмельницької ОДА отримував допомогу з безробіття (документ)

11:58, 13 листопада 2016
Політика
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Голова Хмельницької ОДА Олександр Корнійчук задекларував допомогу з безробіття, при цьому у політика 15 млн грн заощаджень.

Корнійчук просив допомогу із безробіття / adm-km.gov.ua

У 2015 році Корнійчук отримав 57,5 ​​тис. грн у вигляді допомоги з безробіття, йдеться у його електронній декларації.

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Крім того, голова Хмельницької ОДА задекларував понад 62 тис. грн на рахунку в банку, а готівкою -  6 млн грн і $100 тис.

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Також чиновник задекларував 121 га землі. 

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А за рівнем доходів Корнійчук входить до десятки найбагатших очільників ОДА країни.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада сплив термін, протягом якого українські чиновники могли внести виправлення чи уточнення до своїх е-декларацій.

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