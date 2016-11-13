Очільник-мільйонер Хмельницької ОДА отримував допомогу з безробіття (документ)
11:58, 13 листопада 2016Політика
6550 5
Голова Хмельницької ОДА Олександр Корнійчук задекларував допомогу з безробіття, при цьому у політика 15 млн грн заощаджень.
Корнійчук просив допомогу із безробіття / adm-km.gov.ua
У 2015 році Корнійчук отримав 57,5 тис. грн у вигляді допомоги з безробіття, йдеться у його електронній декларації.
Скріншот
Крім того, голова Хмельницької ОДА задекларував понад 62 тис. грн на рахунку в банку, а готівкою - 6 млн грн і $100 тис.
Скріншот
Також чиновник задекларував 121 га землі.
Читайте такожВ НАЗК розповіли, коли почнуть перевіряти декларації чиновників
А за рівнем доходів Корнійчук входить до десятки найбагатших очільників ОДА країни.
Як повідомляв УНІАН, 6 листопада сплив термін, протягом якого українські чиновники могли внести виправлення чи уточнення до своїх е-декларацій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter