Очільник-мільйонер Хмельницької ОДА отримував допомогу з безробіття (документ)

У 2015 році Корнійчук отримав 57,5 ​​тис. грн у вигляді допомоги з безробіття, йдеться у його електронній декларації.

Крім того, голова Хмельницької ОДА задекларував понад 62 тис. грн на рахунку в банку, а готівкою - 6 млн грн і $100 тис.

Також чиновник задекларував 121 га землі.

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А за рівнем доходів Корнійчук входить до десятки найбагатших очільників ОДА країни.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада сплив термін, протягом якого українські чиновники могли внести виправлення чи уточнення до своїх е-декларацій.